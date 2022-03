Sel kevadel ei toimu rahvusvahelisi vene keel võõrkeelena eksameid B1 ja B2 tasemel

Vene keele rahvusvahelisele eksamile on registreerunud 20. jaanuari seisuga 310 eksaminandi, kellest kuni 200 eksaminandi võib soovida sooritada vene keele võõrkeelena B1-tasemel riigieksami. Ülejäänud õpilased on lisaks valinud inglise keele riigieksami või on nad 11. klassi lõpetajad või kutseõppeasutuse lõpetajad, kellele ei ole vene keele eksami sooritamine gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks.