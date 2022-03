Kairi Kasearu räägib inauguratsiooniloengul sotsiaalsetest institutsioonidest

Sotsioloogia on traditsiooniliselt keskendunud küsimusele, kuidas analüüsida, mõista ja mõtestada ühiskonda ning inimese käitumist ühiskonnas. Üleilmastumise ja praeguse pandeemia taustal on sotsiaalsed protsessid, näiteks väärtuspõhiste vastasseisude süvenemine, infopõhine kihistumine, sotsiaalse sidususe vähenemine ja ebavõrdsuse suurenemine veelgi võimendunud.

Kairi Kasearu on Tartu Ülikooli empiirilise sotsioloogia professor alates 2021. aasta jaanuarist. Ta on 2002. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli sotsioloogia erialal, kaitsnud 2004. aastal samas teadusmagistri- ja 2010. aastal doktorikraadi. Magistriõpingute ajal õppis Kasearu neli semestrit Konstanzi Ülikoolis sotsioloogiat ja psühholoogiat ning 2007. aastal oli sealsamas professor Gisela Trommsdorffi uurimisrühmas külalisteaduriks.Ta on osalenud ja osaleb praegugi mitmes rahvusvahelises uurimisvõrgustikus ja töörühmas, näiteks COST Actionis ning NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioonis.