Tudengid on vilistlaste ja töötajatega eriarvamusel: «TalTechi nimi on tulnud, et jääda»

«Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskond on kategooriliselt vastu TTÜ taastamisele ülikooli ametliku lühinimena,» teatasid tudengid pöördumises. «TTÜ lühinime taastamise eestvedajad väidavad, et kõik oleks hästi, kui kasutaksime Eestis TTÜd ning välismaal TalTechi. Tundub, et idee omanikud ei tea eriti turunduse faktoritest ja mõjust ühe asutuse edukusele, sest kahe lühinime ja brändi samaaegne kasutamine, arendamine ja esiletoomine on tänapäevases meediaühiskonnas ülikooli kuvandile täielikuks enesetapuks,» on õpilased arvamusel.

«TalTech on tulnud, et jääda, ning meie üliõpilastena usume ja teame, et TalTechi tulevikule suunitletud töötajad ja vilistlased nõustuvad meiega.»

Tudengid avaldasid nördimust, et kooli emeriitprofessorid ja vanema generatsiooni vilistlased on ülikooli endise lühinime TTÜ taastamiseks juba viimased poolteist aastat aktiivset tööd teinud: «Nad on saatnud kirju kõigile ülikooli töötajatele ja vilistlastele, loonud eraldi sihtasutuse, toonud teemat ülikooli senatisse juba mitmendat kuud järjest ning teinud seda kõike, jättes teadlikult täiesti kõrvale tehnikaülikooli üliõpilaskonna arvamuse,» märkisid tudengid pöördumises.

Tudengite sõnul on nüüd, kus üks osapool on musta pesu avalikkuse ees pesema hakanud, aeg ka üliõpilaste mõtted esitada.

Esiteks peaks ülikool kui institutsioon enda tegevustes olema innovatiivne ja uuenduslik, leiavad õpilased. «Me peaksime vaatama tuleviku, mitte mineviku poole. Seetõttu on eriti kurb näha, et mitmed meie ülikooli staažikad töötajad ja vilistlased, kellest enamik on ka teadlased ehk enda valdkonna arengu eestvedajad, on ülikooli lühinimega minevikku kinni jäänud. Ülikooli ehitatakse üles homsetele tuleviku eestvedajatele, mitte lahkuvate emeriitide soovidele ja põhimõtetele,» seisis pöördumises.

«Teiseks, üliõpilastele meeldib ülikooli uus lühinimi TalTech ja sellega kaasas käiv bränd,» kirjutati pöördumises ja lisati, et üliõpilaskonnas läbi viidud küsitluse tulemustest selgub, et üliõpilaste arvates on Tallinna Tehnikaülikool täna atraktiivsem ja nooruslikum kui kunagi varem. «Meie ülikool paistab teiste Eesti ja Euroopa ülikoolide seast eredalt silma ning tänu sellele tahavad noored üha rohkem siia õppima tulla. Uus lühinimi annab meie üliõpilastele tunde, et nad õpivad uuenduslikus ja lahedas ülikoolis, kus neil on ka palju rahvusvahelisi võimalusi,» põhjendasid tudengid.

«Kolmandaks, fakt on see, et lühinimi TalTech ei ole mitte mingit moodi ära kaotamas või eemaldamas meie ülikooli täispikka nime Tallinna Tehnikaülikool,» usuvad tudengid. Täpselt nii, nagu TTÜ kõrval püsis meie ülikooli täispikk nimi, nõnda on ja jääb see nende hinnangul ka TalTechiga. «Tegu on kõigest lühinimega, mida kasutatakse kõnes ja tekstis selleks, et ei peaks iga kord pikalt välja kirjutama Tallinna Tehnikaülikool. Ülikooli täispika nime kindlat alles püsimist tõendavad kenasti meie ülikooli põhikiri, koduleht, artiklid ning ka stiiliraamat.»