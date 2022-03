Tallinn toetab tasuta eesti keele kursuse korraldamist

Veebikursus toimub kuni 29. maini ning kursuse raames toimuvad igapäevased keeleõppetunnid ja iganädalased täiendavad seminarid, kus õppijad saavad ka koduülesandeid. Tallinna Kodurahu programmi toetusel korraldatav eesti keele kursus on avatud kõigile keeleõppest huvitatud inimestele olenemata nende rahvusest, vanusest või staatusest: osalema on oodatud nii Tallinna kauaaegsed elanikud kui ka need, kes on Tallinnasse saabunud alles hiljuti, sealhulgas sõjapõgenikud, nii täiskasvanud kui lapsed. Kursustele saab registreerida aadressil https://learn.multikey.app/A1_kodurahu_april .

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on eesti keele õppe toetamine lahutamatuks osaks ühiskonna sidustamisel. «Riigi poolt Integratsiooni Sihtasutuse kaudu korraldatavate eesti keele tasuta kursuste kohad täituvad vaid mõne tunniga – ühelt poolt tähendab see, et inimestel on suur soov eesti keelt õppida, teisalt aga seda, et riigi pakutavatest võimalustest jääb väheseks. Projekt «Õpi ja räägi minuga» on muuhulgas mõeldud selle lünga täitmiseks,» rõhutas Belobrovtsev. «Tegemist on uuendusliku lähenemisega keeleõppele, kuid mis tänu oma paindlikkusele ja mugavusele peaks sobima kõigile.»

Multikey Online Schooli asutaja, psühholoogi ja metoodiku Natalja Kitami sõnul seisneb kursuse eripära selles, et see võimaldab keele kiiret omandamist päris nullist alustamisel ja toetab keeleõppe jätkamist ka neile, kes katkestasid selle mõne taseme juures ja on õppeprotsessis pettunud. «Selleks ei pea kuhugi minema ega loobuma kodu-, töö- või õppetööst – meie eesmärgiks on «mahutada» eesti keele õpe inimese päevakavva. Me teame, kuidas muuta õppimist meeldivaks ja huvitavaks. Oma abi kursuse juures pakuvad hääldus- ja foneetikaõpetaja ning psühholoog, kes aitab ületada nii psühholoogilisi tõrkeid suhtlemisel kui ka hoida motivatsiooni,» märkis Kitam.

Kursuse läbinud õppijad toovad olulise plussina välja keelekümblust eestikeelses keskkonnas ning info- ja kultuuriruumis. Multikey Online School on Eesti haridusalane startup, kool ja sotsiaalvõrgustik polüglottidele, kus rakendatakse mitmeid ainulaadseid autorimetoodikaid ja teaduse saavutusi foneetika, neurolingvistika ja psühholingvistika valdkonnas. Kooli õpetajad on loonud interneti suurima keelepraktika kogukonna «Räägi minuga», kus saab esitada küsimusi grammatika või sõnavara teemal, paluda abi tõlkimisel või leida eestikeelseid sõpru keelepraktika jaoks.