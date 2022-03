Teaduspreemia laureaat Siim Veski õpetajatele: märgake lapsi, kes korjavad kive!

Uus aeg nõuab uut moodi maateadust

Sellest kevadest saab astuda TalTechi geoloogia instituudi uuendatud erialale «Maasüsteemid, kliima ja tehnoloogiad», mille lõpetajatest võivad saada roheinnovatsiooni- ja maapõueinsenerid, kliimateadlased, mereuurijad, geoloogid, keskkonna andmete analüütikud.

«Oleme Eestis jõudnud tehnoloogilises arengus sinna, et geoloogilist avastusrännakut pole enam nii palju vaja. Palju on juba uuritud ja avastatud, tuleviku-uuringud peaksid olema täpselt suunatud ja läbimõeldud. Samas globaalselt seisame silmitsi toormekriisiga, kliimamuutuste, rohepöördega - need uued väljakutsed nõuavad juba teistsugust maateadust,» selgitab Siim Veski. «Meie ülikooli tugevus on see, et saame ühendada loodusteadusliku geoloogilise maailmapildi tehnoloogiaga. Loomulikult jääb õppekava oluliseks vundamendiks maateadus. Me ei saa loodust kasutada ilma selle süsteeme tundmata, me peame teadma, kuidas asjad on toimunud väga pika aja jooksul. Niisiis peame tundma loodusseadusi, et õppida loodusteadusi.»

Töö, mis toidab alati ja igal pool

Sel aastal on Siim Veski maateaduste olümpiaadi žürii esimees ja mõistagi loodab ta, et siit saab taas alguse mõne noore inimese huvi maapõue vastu. Ülikool püüab motiveerida mitut moodi, lisaks võimalusele osaleda rahvusvahelisele olümpiaadil võetakse võistluse parimad kaasa geoloogia instituudi tudengite ja õppejõudude ekspeditsioonile Kesk-Euroopasse. «Kui saame nii mõne noore maapõue-usku pöörata, on väga hästi ja need on selles mõttes lisandväärtusega üliõpilaskandidaadid, et nad siiski natuke teavad, mida nad õppima tulevad,» räägib Veski.