Haridus- ja noorteamet koostas koolidele Ukraina-teemalise abimaterjali

Lehele on kogutud materjale, mis räägivad kriisist, meediasõjast, aga ka vaimsest tervisest ja ärevusest. Materjalid aitavad klassiruumis ja koolis käsitleda keerulisi teemasid. Oluline on ka meeles pidada, et kuigi sõjateemadel tuleb noorte ja lastega rääkida, siis on sama tähtis ka mõtteid mujale suunata.