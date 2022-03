Euroopa Liidu riikide haridusministrid arutavad Ukraina teemal

Liikmesriikide esindajad jagavad kohtumise käigus vastastikku teavet, milliseid samme on juba asutud tegema, et aidata Ukrainast saabunud lastel ja noortel haridusteed jätkata. Samuti räägitakse olulisematest prioriteetidest ja eelseisvatest tegevustest Ukraina sõjapõgenike haridustee jätkumise toetamiseks nii igas riigis kui ka üle Euroopa.

EL-i liikmesriigid on andnud lubaduse võtta kiireid ja selgeid meetmeid, et tagada Ukraina lastele nende põhiõigused ning võimaldada neil hariduse omandamise jätkamist. Samuti ollakse valmis igakülgseks toetuseks, et aidata Ukraina õpilasi, õpetajaid ja haridustöötajaid, kes on Ukrainas või sõja tõttu kodumaalt lahkuma sunnitud ning otsivad teistes riikides peavarju.