Teaduste akadeemia juures alustab tööd hariduskomisjon

Akadeemia juurde loodud komisjoni roll on algatada arutelusid, anda hinnanguid ja soovitusi Eesti hariduspoliitika küsimustes.

«Tegutsemine on kavandatud hõlmama Eesti haridussüsteemi kõiki olulisemaid valdkondi: alusharidus, üld- ja kutseharidus, kõrgharidus jne. See ambitsioon väljendub ka ekspertkogu koosseisus, kuhu kuuluvad haridusteadustega tegelevad õppejõud ja teadlased nii Tallinna kui ka Tartu ülikoolist. Samuti on esindatud koolijuhid,» ütles hariduskomisjoni esimees, akadeemik Jakob Kübarsepp.