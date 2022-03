Tartu observatoorium kutsub koolinoori teadusmalevasse

Igale osalejale on Tartu Hansa Rotary klubi poolt välja pandud stipendium. Malevlase ülesanne on kirjutada uurimus kosmose või kaugseire teemal ning selles aitab teda juhendaja Tartu observatooriumi teadlaste seast. Teadusmalev pakub ligipääsu elektroonikalaboritele katsete läbiviimiseks, andmebaase kaugseire andmetega andmeanalüüsiks ning muud tuge ja materjale, mida uurimistööks tarvis läheb. Maleva lõpus oodatakse igalt osalejalt 10-minutilist ettekannet oma uurimusest.

«Valminud töö jääb koostajale ning seda on hiljem võimalik esitada enda koolis uurimistööna või saata õpilasteadlaste konkursile,» toob ESERO Eesti juht Heli Lätt välja toredaid järelvõimalusi.

Tänavune Teadusmalev on juba kaheksas. Esimene Teadusmalev toimus aastal 2012, mil õpilased osalesid Eesti tudengisatelliidi programmi teadustöös. Kahel möödunud aastal on malev piirangute tõttu ära jäänud. Seda enam oodatakse rohket osavõttu sel aastal, mil osalejatel on võimalik töötada individuaalse projektiga.