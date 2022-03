Integratsiooni Sihtasutus ootab lühilugusid keeleõppe raamatu jaoks

«Kuuleme nii eesti keele õppijatelt kui ka oma sõpradelt ikka ja jälle toredaid, naljakaid, aga ka mõtlemapanevaid juhtumisi erinevate kultuuride kohtumistest siinsamas Eestis. Otsustasime need kokku koguda, et julgustada erineva emakeelega inimesi rohkem omavahel suhtlema, pakkuda mõnusat lugemist ja samal ajal võimalust õppida eesti keelt. Üksteise mõistmine ja toetamine erinevustele vaatamata on midagi, mida vajame kogu aeg, aga praegusel ajal eriti,» ütles Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja juht Anna Farafonova.

Pille Maffucci, projekti eestvedaja ja Narva eesti keele maja õpetaja rääkis, et plaan on koondada saabunud lood raamatuks, millest saab ühtlasi eesti keele õppimise abimaterjal. «Keelt on alati parem õppida siis, kui materjal on elulähedane ja annab võimaluse samastuda. Me ei oota elulugusid, vaid konkreetseid juhtumeid, kui keegi käitus teise poole jaoks ootamatult või juhtus näiteks keeleline apsakas, mis tekitas segadust – hetki, mille üle on hiljem hea naerda või mis jäid lihtsalt erilisena meelde.»