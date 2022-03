Viimsis alustab sügisel tööd teaduskool

Kooli rajamine on osa Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna aastate 2021-2030 arengukavas kirjeldatud strateegilisest eesmärgist mitmekesistada Viimsi huviharidust ja toetada laste ning noorte ennastjuhtivateks õppijateks kasvamist. Avatav teaduskool mitmekesistab piirkonna huvihariduse maastikku ja on suunatud matemaatika, teaduse, tehnoloogia ja kunstide ühendõppest huvitatutele.

Viimsi vallavalitsuse abivallavanem Marju Aolaidi sõnul on oluline tekitada noortes huvi teaduse ja tehnoloogia valdkonna vastu. «Usun, et Viimsi teaduskoolist saab alguse nii mõnegi tulevase teadlase teekond. Kooli on oodatud kõik huvilised ja oleks ju väga tore näha koos õppimas eri põlvkondade esindajaid,» ütles Aolaid.