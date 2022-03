Tartu Raatuse kool kogub heategevusliku boršilõunaga raha Ukrainale

Eriliseks muudab toidu asjaolu, et supp valmistatakse veganretsepti järgi ning küpsetised on sobilikud ka taimetoitlastele.

«Mul on hea meel ja uhke tunne, et just kaheksandate klasside lapsed ise tulid sellele mõttele, rääkisid sellest oma klassijuhatajatega ning seejärel võtsime asja kohe plaani, lasime õpilastel koos õpetajatega ettevalmistused teha ning oleme valmis juba reedel Ukraina toetusürituse läbi viima. Koolina oleme teiseks koduks juba üheksale Ukraina sõjapõgenikust lapsele, keda kogu koolipere hoole ja abiga samuti võimalikult hästi aidata soovime,» rääkis kooli direktor Toomas Kink.