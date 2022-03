Tallinna Ülikool vähendab eestikeelse tasuta õppe mahtu

Rektor Tõnu Viik tegi Tallinna Ülikooli senatile ettepaneku vähendada õppetegevuse mahtu, et tagada ülikooli õppetegevuse kõrge kvaliteet ja jätkusuutlikkus olukorras, kus kõrghariduse rahastamine on ebapiisav ja selle tulevik ebakindel.

Viigi sõnul on riiklik tegevustoetus ühe TLÜ õppekava kohta võrreldes teiste ülikoolidega oluliselt madalam. «Et teiste ülikoolidega sama taset hoida, peavad meie akadeemilised töötajad tegema väiksema koosseisuga ühe õppekava kohta rohkem tööd. Selline olukord soodustab pideva ülekoormuse tõttu läbipõlemist, üliõpilaste ootuste täitmata jätmist ja õppekvaliteedi vajakajäämist,» ütles Viik.

Ta lisas, et sisuliselt tähendab see seda, et ülikool õpetab liiga väheste ressurssidega liiga palju.