Tallinna Ülikool otsib vabatahtlikke sõjapõgenikele eesti keelt ja kultuuri õpetama

Selleks, et vabatahtlikud oskaksid sõjapõgenikele keele ja kultuuri tutvustamise abi pakkuda, pakub kõikidele huvilistele mentorlustuge Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele kui teise keele lektor Tiina Rüütmaa. Settle in Estonia kohanemisprogramm pakub vabatahtlikele toeks õppematerjale.

Vabatahtlikena on abistama oodatud nii töötajad kui ka tudengid. Mis veel põnevam – programmil puudub baaskeel, see tähendab, et kogu programm käib eesti keeles, just nagu üks keelekümbluse tund.