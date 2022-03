Ülikoolid plaanivad koolitada Ida-Virumaal loodusteaduste õpetajaid

Samuti on tehnikaülikooli Eesti inseneripedagoogika keskusel pädevus õpetajate õpetamiseks rahvusvahelise inseneripedagoogika ühingu akrediteeritud õppekava alusel. Üldhariduskoolide õpetajate koolitamise kompetents on aga Tallinna Ülikoolil. «Soovime leida võimalusi, kuidas Ida-Virumaal õpetajahariduse edendamist toetada,» ütles Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor Ruth Shimmo.

Virumaa kolledžis toimunud kohtumisel lepiti kokku, et õpetajate koolitamise ideed hakatakse rakendama esmalt läbi pilootprojekti. Idee väljaarendamiseks viiakse läbi arutelud väiksemates meeskondades. Ühtlasi oli kohtumisel kõne all ka mikrokraadide pakkumise võimalus Ida-Virumaal, et pakkuda kõrgharidusega töötavatele inimestele võimalust tulevikus asuda tööle õpetajana üldharidus- või kutsekoolides.