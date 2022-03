Tallinnas lõpeb taotluste vastuvõtt elukohajärgse kooli määramiseks

«Heameelt teeb, et tänavu on meil koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi ligikaudu 4700, mis on 130 võrra rohkem kui möödunud aastal,» märkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

«Igale Tallinna lapsele on kindlustatud õppekoht ühes elukohajärgses munitsipaalkoolis. Kuid taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab kooli määramiseks olulist teavet, sealhulgas õppekeele valiku ja pere teiste laste õppimise osas samas koolis. Kui taotlust ei esitata, määratakse kool üksnes elukohaandmete põhjal. Taotlust on mugav esitada eKoolis, seda saab teha ka haridusametis koha peal, kus vajadusel on abiks valdkonna spetsialistid,» rääkis ta.