EKSPERT EETRIS ⟩ Reili Argus, Andra Kütt «Lapse keelerikkuse eest vastutavad eelkõige vanemad»

Me teame, et ilukirjanduse lugemine on oluline, aga veelgi tähtsam on vanemate argivestluse struktuur. Lapsel tekib 2,5-aastasena nn metakeelne teadvus, kus ta saab aru, et "mina" olen "mina", samuti mõistab ta küsida kaasvestleja tundeid ja mõtteid. Kuni selle vanuseni, on kogu jutt suuresti seotud tegevustega. Emotsiooni- ja tundesõnu on vaja otsida tikutulega. Seda ka täiskasvanute hulgas.

Ülikooli on juba jõudnud varase nutimaailma lapsed, kelle keel on vaesem, aga julgus ennast väljendada suurem. Põhjus - lapsele suunatud kõnet on tänasel päeval vähem, sest isegi vanavanemad on sotsiaalmeedias. Ka lugude jutustamist on jäänud oluliselt vähemaks, mistõttu taandub see oskus lastelgi. Uuringute põhjal saab öelda, et need, kellele oli ette loetud lugusid oskavad rääkida on rikkalikumalt, sidusamalt ja kompleksemalt. Saates räägime peamiselt esimese keele omandamisest, aga mis juhtub, siis kui kodused keeled on erinevad.