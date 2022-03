TalTechi tudengid saavad kevadel 150 000 euro väärtuses stipendiume

Bakalaureuseõppes ulatuvad stipendiumid keskmiselt 1300 euroni, magistriõppes 2000 ning doktoriõppes 3200 euroni. Stipendiume annavad sel kevadel välja 34 koostööpartnerit. Nii näiteks toetab tehnikaülikooli tudengeid kahe magistriõppestipendiumiga taas aktsiaselts Estanc, mis tegutseb tööstusseadmete paigalduse ja remondi ning trasside ehituse vallas. Samuti on arengufondiga taas liitunud Mihkel Aitsami mälestusstipendiumi väljaandjad. Lisaks alustavad tudengite toetamist Swedbank, CF&S Estonia ja KPMG Baltics.

«Stipendiumi otsus sündis sellest, et KPMG-s töötavad mitmed TalTechi vilistlased, kes on teinud meil edukat karjääri. Soovime seda sidet hoida ja kasvatada, et meil oleks ka edaspidi edukaid, põnevaid ja vastastikku rikastavaid koostöösuhteid ja -võimalusi,» ütles ettevõtte personalijuht Epp Sillaste.