Edumus avab esmaspäeval distantsõppe kooli ukrainlastele

Hetkel on kooli registreerunud juba üle 30 õpetaja, kes jõudsid Ukrainast Eestisse pärast sõja algust. Nende hulgas on näiteks ukraina keele ja kirjanduse, võõrkeelte, joonistamise ja finantskirjaoskuse õpetajaid ning ka psühholooge, kes on valmis õpilastele ja õpetajatele tuge pakkuma.