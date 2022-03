Mondo andis välja kliimateadlikkust tõstva kaardimängu

Arenguabiga tegeleva vabaühenduse Mondo Maailmakool on koostöös Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlastega andnud välja kliimakooli kaardimängu, mille eesmärk on käivitada arutelusid, milline kliimamõju on meie igapäevastel toidu-, liikumis- ja tarbimisharjumustel.