Õpetajad saavad nõu Ukraina sõjaga kaasnevate inforünnakutega toimetulekuks

«Eesti on demokraatlik riik, meil on tagatud sõnavabadus ja info vaba liikumine. Seepärast peame veelgi tähelepanelikumalt kaitsma end ja oma lapsi vaenuliku mõjutustegevuse ja väärinfo eest,» ütles riigisekretär Taimar Peterkop.

Riigisekretäri sõnul on kool koht, kus lõikuvad ühiskonna erinevad infoväljad. «Perekondadel on väga erinevad meediatarbimise harjumused, inforutiinid ja tõekspidamised, mille lapsed kooli kaasa toovad. Samuti jõuab 1000 kilomeetri kaugusel toimuvat Ukraina sõda puudutav info hõlpsalt lasteni ja põhjustab täiendavat stressi,» rääkis Peterkop.

Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu juhataja Karmen Linaski sõnul paneb see õpetajatele täiendava koormuse. «Õpetajatel on selles keerulises olukorras tekkinud täiendav ülesanne aidata vähendada õpilaste ärevust ja siluda infosõja mõjusid ning seletada lahti, et iga leviv info ei pruugi olla veel tõepärane.»