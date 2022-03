Ülemiste City investeerib rahvusvahelise hariduse arendamisse üle 21 miljoni euro

Kahe aastaga valmivas uues hariduskvartalis leiavad kodu Tallinna rahvusvahelise kooli õppijad, alates lasteaiast ja eelkoolist kuni gümnasistideni, lisaks lastehoid ning Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor IT üliõpilased. Enam kui 21 miljoni eurosest arendusest saab Eesti suurim investeering rahvusvahelisse haridusse.

«Tehnoloogiasektor – sealhulgas ka kogu tark tööstus – kasvab kiirelt nii Ülemiste Citys kui Eestis tervikuna. Soovime, et kõik selles sektoris loodud ja loodavad töökohad jääks Eestisse,» rõhutas Mainor grupi juhatuse esimees Kadi Pärnits.

«Ei ole saladus, et nõudlus ka rahvusvaheliste tippspetsialistide osas kasvab samas tuules. Pikema lepinguga spetsialistid tulevad Eestisse tööle koos peredega ja soovivad, et nende lastele oleks ka siin tagatud maailmatasemel haridusvõimalused. Mainor on eraharidusse panustanud juba 30 aastat ning see uus arendus aitab meil kasvatada rahvusvaheliste õppekohtade arvu enam kui kahekordselt.»

Hariduskvartal pakub avamise järel kooli- ja lasteaiakohti enam kui 500 lapsele. Oodatud on nii eesti kui inglise keelt kõnelevad lasteaialapsed. Lisaks on linnakus rahvusvaheline perearsti- ja tervishoiuteenus, kodud ning muu peredele esmavajalik. «Oleme linnakusse juurde toomas ka tervist. Uue hariduskvartali kõrvale on tulemas uus tervise ennetusele ja innovatsioonile keskenduv ligi 400 spetsialistiga kuuekorruseline tervisemaja,» lisas Pärnits.

Tallinna rahvusvaheline kool pakub just talentide peredele mõeldes IB õppel haridust, mis lubab jätkata haridusteed kogu maailma IB koolides, olles ka üks ihaldatumaid sisseastumislävendeid ülikooli. Lisaks aitab kool Eestisse naasta rahvusvahelist karjääri teinud tippudel, kelle pered soovivad jätkata haridusteed.

«Huvi rahvusvahelise hariduse vastu on järjest kõrgem ning koolide kasv on viimastel aastatel olnud kiire. Uus arendus annab meile taas võimaluse kõiki huvilisi vastu võtta,» lisas Tallinna rahvusvahelise kooli direktor Olavi Otepalu.

Hariduskvartali ehitamine otse Ülemiste City keskmesse loob Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Ursel Velve kinnitusel suurt väärtust. «Noorte tulevikutalentide kolimine otse linnaku südamesse elavdab kindlasti nii meie linnaelu kui -melu. Uut hariduskvartalit hakkab täiendama üle tee asuv teadushuvilistele noortele loodud Rakett69 teadusstuudiod. Koos koolidega laiendame linnaku rohealasid, loome nii liikumis- ja aktiivalasid kui ka õues töötamise ja puhkamise kohti. Kõik vajalik peab olema meil kohapeal, et saaksime pakkuda maailma parimatele võimalusi ka peredega siia tulla.»

Ülemiste City uus hariduskvartal luuakse liikuma kutsuva ja õppima suunava kooli põhimõtete järgi, mis on loodud koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga. Seda iseloomustab roheliste aktiivaladega kooliümbrus, valgusküllane ja avar õpikeskkond, rohekatused ning tehnoloogiarohke keskkond.

Hariduskvartal saab Ülemiste Citys nurgakivi tänavu sügis-talvel ning valmib 2024. aasta keskel. Projekti peaarhitekt on 3+1 arhitektid ning ehitustööde konsortsiumleping on sõlmitud Nordeconi ja Embach Ehitusega.

«Ülemiste City näib kõigi oma arendustega liikuvat ülejäänud Eestist sammu või isegi mitu sammu ees. Innovatsioon, väärtus- ja teadmuspõhine lähenemine ning väga läbimõeldud vaade linnaku kasutaja ootustele ja tulevikuvajadustele on märksõnad, mida näeme siin iga objekti puhul,» lausus Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller. «Väga hea meel on sellel teekonnal kaasas olla, täname usalduse eest.»