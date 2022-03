Tartu koolid ja lasteaiad ennetavad toiduraiskamist

Projekti eesmärgiks on näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik keskkonnamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kvaliteetset ning taskukohast toitu. See on osa kestlike toidusüsteemide rakendamisvõimalustest haridusasutustes. Olulisel kohal toiduvalmistamise ja keskkonna parandamisel on mahetooraine ning lühikese tarneahelaga tooraine kasutamine. Mahetoorainet kasutavad õpilaste toitlustamisel kõik Tartu koolid ning mitmed lasteaiad.