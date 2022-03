Koolid saavad õpilaskodude tarvis ligi miljoni eurot toetuset

Neljapäeval valitsuse ette jõudva määruse eelnõuga kehtestatakse 2022. aastaks koolide pidajatele antava õpilaskodutoetuse kogusumma ning ühe õpilaskodu koha toetuse suurus. Õpilaskodu üldist tuge saava õpilase koha toetus on 2000 eurot, tõhustatud toel oleva õpilase koha toetus on 2700 eurot ja erituge saava õpilase koha toetus on 3400 eurot aastas.