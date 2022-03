Õppejuhid kogunevad Tallinasse üleriigilistele koostööpäevadele

Külalisi on oodata nii lähemalt kui kaugematest nurkadest üle Eesti – näiteks Peetri, Viimsi, Kostivere, Kohtla-Järve, Narva, Urvaste, Heimtali, Salme, Häädemeeste, Nõo, Vääna ja Unipiha alg- ja põhikoolist, gümnaasiumitest, riigigümnaasiumitest ja -huvikoolidest. Sel korral on kohal ka 37 Tallinna kooli.

13. õppejuhtide koostööpäevade teema on inspireeritud Tallinna haridusstrateegiast, mille keskmes on õnnelik õppija, kes on teadlik oma tugevustest, soovidest ja võimalustest, millest lähtuvalt on kujundatud paindlik ja mitmekesiste valikuvõimalustega sujuv õpitee. Õpitee kõrge kvaliteet selle igas lõikes on alus õppija konkurentsivõimelisusele tulevikus.