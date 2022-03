Karjääriüritus Võti Tulevikku viib kokku tudengid ja ettevõtjad

Esmakordselt toimub karjääriüritus hübriidversioonina ehk nii kohapeal kui ka veebi vahendusel, et jõuda motiveeritud tudengiteni üle kogu Eesti. Peale selle, et tänavu toimub karjääriüritus esimest korda hübriidversioonina, on projektitiim teinud ka mõningasi muudatusi.