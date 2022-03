Tartu Ülikoolis räägitakse emakeelepäeval koroonaaja siltidest

Emakeelepäevale pühendatud loengu peavad Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse kaasprofessor Ilona Tragel ja eesti keele kaasprofessor Külli Habicht. Seejärel annab rektor Mark Fišelile ja tema töörühmale üle Tartu Ülikooli keeleteo auhinna.

Selleaastase emakeelepäeva loengu teema on kantud ajastu tuulest. Koroonaaega on nimetatud viirusdiskursuse ajastuks. Kaasprofessor Ilona Trageli sõnul on see andnud hulganisti ainest, et uurida keeleteaduslikust vaatenurgast kriisikommunikatsiooni, täpsemalt uut tekstižanri ehk Covid-19 piirangusilte.

Kaasprofessor Külli Habicht märkis, et ehkki teavitustekstid võiksid köita tähelepanu ja olla kaasavad, on need muutunud koroonalainetega üha ametlikumaks. «See näitab, et inimesed on olukorrast väsinud ja toetuvad loovate lahenduste otsimise asemel pigem riiklike ettekirjutuste autoriteedile,» sõnas Habicht.

Loengule on oodatud kõik huvilised alates gümnaasiumiõpilastest ning lõpetades doktorantide, õppejõudude ja teadlastega. «Käsitleme lähemalt seda, kuidas uues sildižanris esitatakse eesti keele grammatika rikkalike väljendusvahenditega nii kaasavaid kui ka käskivaid sõnumeid, kuidas avaldub sildi koostaja meelsus ja kuidas sildi sõnumeid tugevdatakse autoriteedi sissetoomisega. Vaatleme ka akadeemiliste tekstide, riigieksamikirjandite ja silditekstide sarnasusi. Usume, et see teema võiks huvi pakkuda igale keelekasutajale, ja kuulajatel ei pea olema keeleteaduslikke eelteadmisi,» ütles Tragel.

Pärast loengu lõppu õnnitleb rektor Tartu Ülikooli 2021. aasta keeleteo auhinna saajat. Ülikooli esimese keeleteo auhinna pälvis keelt ja tehnoloogiat ühendav teadus- ja arendustegevus masintõlke ja neurokõne alal. Auhinna saaja on professor Mark Fišel ning tema juhitud töörühm, mille liikmed on rakendusliku keeletehnoloogia juht Liisa Rätsep, nooremteadurid Hele-Andra Kuulmets ja Andre Tättar ning programmeerijad Taido Purason, Maali Tars, Agnes Luhtaru, Annika Laumets-Tättar ja Rasmus Lellep.

Keeleteo valimiseks moodustatud komisjoni esimehe, akadeemilise sekretäri Tõnis Karki sõnul on nii masintõlge kui ka neurokõne head näited selle kohta, kuidas nüüdisaegne tehnoloogia kohtub keeleteadusega.

«Komisjon tõstis esile Mark Fišeli pikaajalist, mitmekülgset ja väärtuslikku tegevust selles vallas. Tema töörühm on pingutanud selle nimel, et väärtustada eesti keele kasutust tehnoloogiliste lahenduste abil nii ülikoolis kui ka ühiskonnas,» leidis Karki.