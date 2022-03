Tallinna Reaalkoolis toimus aktus Ukraina toetuseks

Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar tõi esile, et kooli õpilased ja õpetajad osalesid 1918–1920 toimunud Vabadussõjas, kus Eesti seisis vastu Venemaa agressioonile ja soovile otsustada oma naabrite tuleviku üle. «Täna võitleb oma vabaduse eest Ukraina. Reaali kogukonnale on enesestmõistetav osutada ukrainlastele ja Ukrainale igakülgset abi nende võitluses vabaduse eest,» rääkis Saar.

«Oleme alates 25. veebruarist korraldanud õpilastele ja õpetajatele üle Eesti veebikohtumisi, kus on fookuses sõda Ukrainas. Õpilaste ja õpetajatega on kõnelenud Marko Mihkelson, Urmas Paet, Lavly Perling, Ülo Kaasik, Niina Väntänen, Sven Mikser, Marina Kaljurand, president Kersti Kaljulaid, Kalev Stoicescu. Kohtumiste eesmärk on tõsta oma kogukonna liikmete teadlikkust ning näidata oma selget poolehoidu Ukrainale. Jätkame kohtumistega ning tänasest kaunistab Tallinna Reaalkooli aulat Ukraina lipp, mis jääb aulasse kuni sõja lõpuni. Me loodame siiralt, et Venemaa lõpetab oma vägivalla Ukraina elanikkonna suhtes,» ütles Saar.