Noored Kooli arenguprogrammi saab kandideerida tuleva nädala lõpuni

Noored Kooli arenguprogrammi saab kandideerida tuleva nädala lõpuniKandideerima oodatakse igas vanuses inimesi, kes soovivad pühenduda intensiivsele enesearengule ning töötada selle nimel, et Eesti lastel oleks elus rohkem valikuid. Programmi eesmärk on vähendada hariduslikku ebavõrdsust ning arendada noorte õpioskusi ja sotsiaalseid pädevusi. Kahe aasta jooksul läbivad Noored Kooli osalejad ainulaadse õpetamise ja juhtimise koolituse, mis aitab neil kujuneda muutuste eestvedajateks oma kogukonnas. Samal ajal töötatakse täiskoormusega üldhariduskoolis, õpetades peamiselt 1.–9. klassi õpilasi.

Sihtasutuse Noored Kooli värbamisjuht Gerda Urres julgustab inimesi erinevatest valdkondadest tõsiselt kaaluma kandideerimist. «Otsime värskeid ülikoolilõpetajaid kui ka karjäärimuutjaid. Varasemalt õpitud eriala või töövaldkond ei pea defineerima kogu ülejäänud karjääri. Ka näitlejad, insenerid ja riigiteadlased, kes soovivad panustada enda, õpilaste, hariduse ja kogu ühiskonna arengusse, on meile enam kui oodatud,» ütles Gerda Urres.

Kandideerimiseks tuleb täita ankeet Noored Kooli kodulehel www.nooredkooli.ee. Programmiga tasub lähemalt tutvuda infoüritusel www.nooredkooli.ee/infotund. Noored Kooli 16. lennu viimane kandideerimistähtaeg on 20. märtsil.

SA Noored Kooli on vabaühendus, mis loob arengukeskkonna haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Selleks valitakse programmi erinevatelt elualadelt võimekaid tulevasi eestvedajaid, kes soovivad anda oma panuse Eesti hariduses peituvate probleemide lahendamiseks. Programm pakub neile koostöös Tallinna Ülikooliga mitmekülgset õpetamis- ja juhtimiskoolitust ning tugisüsteemi. Pärast kaht aastat saavad programmis osalejad otsustada, kas soovivad jätkata tööd õpetajana või rakendada oma kogemusi ja oskusi mõnes teises rollis. Noored Kooli on 15 aasta jooksul toonud haridusse 290 inimest, kellest enamik töötab siiani haridusvaldkonnas.