Tartu koolides jagatakse sellest nädalast tasuta menstruaaltarvikuid

Projekti «Kooliside» algataja on MTÜ Päevad ja Ööd ning selle eesmärk on pakkuda tasuta menstruaalhügieenitarbeid Tartu koolides. Tasuta hügieenisidemed on mõeldud eeskätt noortele, kellel puudub võimalus vahendeid osta, või neile, kellel päevad ootamatult algavad.

«Paljudel peredel on raskusi igapäevaste hügieenitarvete ostmisel, mille alla kuuluvad ka menstruatsiooni ajal kasutatavad tooted. Tartu linn ühineb hea meelega MTÜ Päevad ja Ööd algatusega jagada linna koolides tasuta menstruaaltarvikuid, et aidata piiratud ressurssidega peresid ning tagada, et kõik noored saaksid võtta aktiivselt osa ühiskonnaelust,» ütles abilinnapea Lemmit Kaplinski.

MTÜ Päevad ja Ööd juht Eveliis Padar lisas, et menstruatsiooniga seotud rahapuudus puudutab iga kümnendat Eesti tüdrukut. «Tartu on Eesti esimene omavalitsus, kes meiega koostöös asus probleemiga keskselt tegelema ja meil on selle üle väga hea meel. Eesti on teine Põhjamaa riik Soome järel, kus hakatakse hügieenisidemeid koolides tasuta pakkuma. Meie soov on, et paari aasta pärast oleksid projektiga liitunud juba kõik Eesti koolid,» ütles Padar.

Pilootprojekt kestab käesoleva õppeaasta lõpuni ning selle järel hinnatakse, kuidas noortele edaspidi tasuta hügieenitarvikute teenust pakkuda. Koos hügieenitarvikutega jagatakse ka infolehti menstruatsiooni kohta.