Siseministeerium avab 5000-eurose fondiga stipendiumi gümnasistidele

Kristian Jaani ütles, et Eesti siseturvalisus vajab järelkasvu ja on oluline tublisid sisekaitseõppest huvitatuid märgata ja tunnustada juba gümnaasiumis. «Stipendium aitab tunnustada ja ärgitada noori, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud päästetöödel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, maksu- ja tolli- ning vanglatöös,» sõnas Jaani.

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides, mille eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Sisekaitseõppega on liitunud 17 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest ja valikainet õpib igal õppeaastal ligikaudu 500 õpilast.