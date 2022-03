Tallinna Tehnikaülikool kutsub gümnasiste maateaduste olümpiaadile

Ülikool korraldab olümpiaadi neljandat aastat. Žürii esimehe, geoloogia instituudi professori Siim Veski sõnul on olümpiaad selle ajaga muutunud loodusainetest huvitatud noortele oluliseks teadmiste proovilepanekuks. «Siin on suur roll gümnaasiumide geograafiaõpetajatel, kelle julgustusel ja toel õpilased olümpiaadil osalevad. Kutsume ka seekord õpetajaid innustama andekaid ning teadmishimulisi noori end meie olümpiaadile kirja panema,» innustas Veski.

Ta lisas, et ehkki maateadust eraldi õppeainena koolis ei õpetata, saavad õpilased muude reaal- ja loodusainete baasilt olümpiaadil hakkama. «Seda näeb varasemate aastate võitjate pealt - sageli on needsamad õpilased olnud edukad ka keemia, geograafia või füüsika olümpiaadidel. Aga midagi pole kaotada ka neil õpilastel, kel varasemalt ehk olümpiaadile kogemusi polegi. Miks mitte tulla proovima ja avastada enda jaoks uus teadusharu. Põnevate teadmiste ja kogemuste kõrval võib noor inimene saada mõtteid edasiseks karjäärivalikuks. Meil on näiteid, kus maateaduste olümpiaadil osalenud õpilane asub pärast gümnaasiumi lõpetamist õppima maapõuega seotud eriala,» rääkis Veski.