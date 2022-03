Huvihariduse kärped toovad haridus- ja teadusministri riigikogu ette

«Valitsus vähendas oma otsusega 2022. aasta riigieelarves omavalitsusele suunatud laste huvihariduse ja -tegevuse toetust nelja miljoni euro võrra. Me peame seda häbiväärseks teoks, mis just praegusel üliäreval ajal ohustab noorte vaimset tervist ja suurendab ebavõrdsust,» ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Jaak Juske.

«Näiteks Kohtla-Järve linn kaotas võrreldes 2021. aastaga ligi 95 000 eurot, mistõttu vähendatakse rahalises plaanis kõiki huvihariduse tegevusi kolmandiku võrra,» märkis Juske. «Lapsed on elanud kaks aastat koos koroona ja sellest tingitud murede ning pingetega. Nüüd on nad igapäevaselt silmitsi sõjaõudustega, mis muudab neid veelgi hapramaks. Seega on ülioluline, et võimalikult palju lapsi oleks huviharidusse kaasatud.»