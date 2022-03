Alanud nädalal jätkub koolides kiirtestimine

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) hinnangul on regulaarsel kiirtestimisel üldharidus- ja kutsekoolides nende turvaliselt avatuna hoidmisel endiselt tähtis roll ning praegustel ärevatel aegadel on veelgi olulisem võimaldada õpilastele kontaktõpet.

HTM on koole alates eelmise aasta novembrist regulaarselt varustanud kiirtestidega. Ministeeriumi kriisijuht Rain Sannik tõdes, et testide jäägid on praegu, mil on algamas uus testidega varustamine, kooliti väga erinevad.