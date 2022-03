EKSPERT EETRIS ⟩ Katrin Kullasepp, «Piirid meis ja meie ümber»

Arutluse all on see, kuidas on tänapäeva eestlaste rahvuslikku eneseteadvust mõjutanud ajaloo käsitlused, kas välismaal elamine vähendab sünniriigi identiteeti ja kas mitme rahvusidentiteedi hoidmine on võimalik. Küsimus on, kas uude riiki ümberkolimisel võetakse omale ka uus rahvusidentiteet. Oma uurimistöö tulemusi identiteeti loovatest piiridest tutvustab Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoog Katrin Kullasepp.