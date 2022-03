Eesti ettevõtted pakuvad Ukraina lastele tasuta digitaalseid hariduslahendusi

Minister Liina Kersna sõnul on oluline toetada sõja eest Ukrainast Eestisse saabuvaid peresid ja lapsi. «Peame andma siia jõudnud peredele aega kohanemiseks ja toetama nende vaimset tervist. Seejärel saame lapsi tasapisi haridussüsteemi kaasata ning neile jõukohast ja paindlikku tuge pakkuda,» rääkis minister.

«Olen väga tänulik meie ettevõtetele, kes on oma digitaalseid õpikeskkondi juba ukraina keelde tõlkima hakanud – nii saame kiiremini aidata nii Eestisse tulnud Ukraina õpilasi ja õpetajaid kui ka neid, kes on jäänud kodumaale,» sõnas Liina Kersna.

Hariduslahendus Edumus, mis pakub koolidele täiendavaid valikaineid, viis oma tasuta lahenduse Ukraina turule juba mullu. «Enne sõja puhkemist õpetasid ligi 20 Edumuse õpetajat Ukraina koolides mitmeid valikaineid. Selleks, et aidata Ukraina õpilasi ja õpetajaid, loome kodumaalt lahkuma sunnitud õpilaste ja õpetajatega «distantsõppe kooli». Nii saame kõige kiiremini taastada õpilastele nende igapäevase õpirutiini ja teha seda nende emakeeles neile tuttava sisuga,» märkis Edumuse asutaja Maria Rahamägi.

Praeguseks on haridusinnovatsiooni kogukonna algatusega liitunud juba 17 Eesti haridustehnoloogia ettevõtet, kes on valmis oma lahendused tasuta kättesaadavaks tegema nii Ukrainasse jäänud õpilastele ja õpetajatele kui ka neile, kes on kodumaalt lahkuma sunnitud.