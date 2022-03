Virumaa lapsed hakkavad koolivaheajal veekellasid ja robotkäsi ehitama

Teaduslaagri kastidele esitati nii palju sooviavaldusi, et kastid said jagatud ühe tunniga. Osalejaid on laagris Narvast, Sillamäelt, Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Mäetaguselt, Iisakust, Toilast ja ka Otepäält. «Kõik kastis olevad tegevused on praktilised, kus laps saab ise avastada ja leiutada. Need aitavad arendada lastes nii loovust, planeerimisoskust kui ka suurendada arengu-usku, et kõik teadmised ei vaja kaasa sündinud annet, vaid kõik on õpitav,» selgitas teaduskastide väärtust Virumaa kolledži teadus- ja tehnikakooli juhtiv Küllike Kullerkupp.