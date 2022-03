Net Group avab oma digiõppeplatvormi Ukraina õpetajatele ja koolilastele tasuta kasutamiseks

IT-ettevõte Net Group annab teada, et on kohaldamas oma Schoolaby digiõppeplatvormi Ukraina haridussüsteemile, et õppetöö saaks jätkuda nii Venemaa agressiooni all kannatavas Ukrainas kohapeal, kuid ka aitamaks jätkata kooliteed kümnetel tuhandetel koolilastel, kelle pered on olnud sunnitud sõja eest oma kodulinnast või -riigist põgenema.