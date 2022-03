OTSEÜLEKANNE ⟩ Homme toimub Tartu Ülikooli lahtiste uste päev veebis

Mis lahtiste uste päeval toimub?

10.30–12.30 Inspireeriv konverents tulevasele üliõpilasele

Tudengite aruteluring: milline on elu tudengina?

Aruteluringis annavad tudengid oma kogemustele tuginedes nõu, kuidas valmistuda sisseastumiseks ja leida enda jaoks õige eriala. Põneva vestluse käigus saad teada, mida teha, et motivatsioon ei kaoks ja milline näeb välja üks tudengi tavaline päev.

Vilistlaste aruteluring: kuidas juhtida oma tulevikku?

Aruteluringis jagavad Tartu Ülikooli tunnustatud vilistlased nõuandeid, kuidas tulla toime raskustega, leida motivatsiooni ning samuti avaldavad nad saladuse, mis on neil aidanud saavutada edu.

Kuidas valmistuda ülikooli kandideerimiseks?

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma räägib sellest, kuidas käib ülikooli kandideerimine ja mismoodi selleks valmistuda. Saad teada, millised on vastuvõtutingimused, mida kujutab endast eritingimusel vastuvõtt ning milliseid tähtaegu peab silmas pidama.

10.30–12.30 Virtuaalne infomess

Konverentsikeskkonnas Worksup on avatud ka virtuaalne messiala. Saad põhjalikult uurida Tartu Ülikooli õppekavade ja õppimisvõimaluste kohta. Asjatundjad annavad nõu sisseastumise ja erialavaliku teemal. Messialal vastavad küsimustele ülikooli esindajad. Messialal osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda.

13.00–16.00 Õppekavade töötoad ja infotunnid

Töötubades saad käe külge panna ja kogeda, mida üks või teine õppekava endast kujutab. Õppekavade infotundides on sul võimalus esitada küsimusi nii huvipakkuvate õppekavade sisu kui ka sisseastumise kohta.

13.00–16.00 Personaalne karjäärinõustamine

Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse karjäärinõustajad pakuvad veebi vahendusel terve päeva kestel personaalset karjäärinõustamist, et aidata valida just see õige eriala.