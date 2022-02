Tallinna kunstikooli õpilased pälvisid tunnustuse UNESCO maailmakonkursil

«Ehkki võistlustööd esitati juba eelmisel aastal, on konkursi alateema aktuaalsem kui iial varem,» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Koroona tõttu võttis tulemuste väljakuulutamine aega ja sõnum tunnustusest jõudis meieni alles äsja, aga just praegusel väga keerulisel ajal on iga positiivne sõnum eriti väärtuslik. Võime olla uhked oma õpilaste andekuse ja neid juhendavate õpetajate professionaalsuse üle. Soovin kooliperele palju õnne ning häid ideid ja meisterlikke tulemusi ka edaspidiseks.»