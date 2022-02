Liina Kersna Ukraina toetamisest: aitame kõrgharidussüsteemi uuendada

«Me mõistame igakülgselt hukka rünnakud iseseisvale ja demokraatlikule Ukrainale. Me toetame Ukraina Euroopa-püüdlusi – oleme seda alati teinud ning teeme seda ka edasi. Me seisame ühtse Ukraina kõrval,» lisas Kersna.

Ta selgitas, et juttu tuli sellest, mida saavad Balti riigid teha, et toetada Ukraina haridus- ja teadussüsteemi ning mida ollakse valmis tegema, et need Ukraina pered, kes on sunnitud oma kodu ajutiselt maha jätma, saaksid haridusteed siiski jätkata. «Oleme Eestis valmis pakkuma võimalusi koolitee jätkamiseks nii alus- kui ka üldhariduses, aga ka kõrghariduses,» lisas Kersna.

Eesti ja Ukraina hariduskoostöö on pikk, sisuline ja jätkuv ning kõik koostööprojektid jätkuvad, rõhutas Kersna. Ta lisas, et suurim projekt «EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine» käib kutsehariduse reformi valdkonnas koos Saksamaa, Soome ja Poolaga.

«Välisministeeriumi arengukoostöö programmi raames aitame Ukrainas nii kõrgharidussüsteemi uuendada, keskkonnaharidusele hoogu anda, kui ka viia Ukraina koolidesse nüüdisaegset õpikäsitust,» loetles Kersna. Eesti otsib ka täiendavaid võimalusi e-teenuste ja digihariduse valdkonnas.