EKSPERT EETRIS ⟩ Eliis Salm: «Hammastega kaevame haua oma planeedile»

Meie toitumisel on tohutu mõju mitte ainult meile endi tervisele vaid ka keskkonnale. Mitmed raportid väidavad, et kõige olulisem samm, mida inimene planeedi heaks saab teha, on vähendada piima- ja lihatoodete tarbimist. Loomset ja taimset päritolu toit on väga erineva keskkonnamõjuga ning transpordi osa selles on ootamatult väike. Mahetoit omakorda on küll hea tervisele, kuid ei pruugi olla üldse nii keskkonnasõbralik kui tihti arvatakse. Pea üldse ei räägita sellest, et kui kõik eestimaalased toituksid täistaimselt, siis võiks suremus väheneda ligi veerandi võrra. Millised toitujad me oleme ja millisteks võiksime saada, et elada kauem ja säästa planeeti, sellele vastab Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja Tallinna Ülikooli vilistlane Eliis Salm.