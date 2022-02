Maarjamaa Hariduskolleegiumi direktoriks valiti Kristin Hollo

Kristin Hollo on õigusnõunikuna olnud aastaid Eesti hariduse õigusloome arhitekt ja on viimastel aastatel töötanud haridus- ja teadusministeeriumis välishindamisosakonna ja järelevalve valdkonna juhina.

Kristin Hollot saab iseloomustada kui kaasavat, süsteemset ja tasakaalukat oma ala asjatundjat. «Kõige olulisemad on inimesed - see, kuidas neid hoida ja leida ning tagada, et igaühel oleks meeskonnas turvaline ja hea olla. Kui töötajatel on hea, on ka õpilastel hea,» ütles ta.