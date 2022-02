TalTechi aasta teadlane on Jarek Kurnitski ja noorteadlane Oleksandr Husev

Jarek Kurnitski on rahvusvahelise haardega teadlane hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas, kelle üheks uurimissuunaks viimasel ajal on koroonaviiruse ohjamisel sisekliima lahendustega. Euroopa liginullenergiahoonete töörühma juhina on ta välja töötanud Euroopa tasemel tehnilisi aluseid hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamiseks ja osalenud Euroopa standardite väljatöötamisel. Ta on olnud maailma terviseorganisatsiooni (WHO) kahe ekspertpaneeli liige, mille tulemusel on valminud WHO ventilatsiooni teekaart viiruse leviku tõkestamiseks.