Tallinna ülikooli avatud uste päev toimub virtuaalmaailmas

«Gatheri platvormil avatud uste päeval osalemine on natuke nagu arvutimängu Sims mängimine. Iga osaleja saab endale luua meelepärase välimusega karakteri ning käia virtuaalses ülikoolis sellega siis ringi,» rääkis ülikooli turunduse peaspetsialist Kertu Punger.

Ta lisas, et ülikool korraldab avatud uksi tänavu virtuaalselt ennekõike viiruskriisi tõttu. «Samas on igasugune virtuaalmaailm ka praegusele ajastule igati kohane, sest jälgides Mark Zuckenbergi plaani luua metaversum, siis tundub, et sotsiaalmeedia ka aina enam sellisesse virtuaalsesse vormi liigub,» ütles Punger.