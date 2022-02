Kultuurikomisjon keskendub põhikooli lõpetamise tingimustele

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles, et arutelu on ajendatud valitsuse eelnõust, millega soovitakse põhikooli lõpueksam viia saja punkti skaalale ja kaotada nõue, mille järgi tuleb põhikooli lõpetamiseks lõpueksamid sooritada vähemalt rahuldavale hindele.

«Sellele ideele on haridusvaldkonna esindajatelt tulnud palju tagasisidet,» tõdes Must. «Kahtlemata on eesmärk, et kõik Eesti koolid annaksid kvaliteetset põhiharidust. Tegu on väga olulise küsimusega ja soovime ära kuulata erinevate osapoolte seisukohad,» lisas esimees.