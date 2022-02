Peeter Tulviste mälestusfondi preemia laureaat on Mari-Liis Madisson

Hindamiskomisjoni esimees Jaan Tulviste ütles, et Mari-Liis Madisson on oma teadusloomega toetanud märkimisväärselt inimese kultuurilise olemuse mõistmist, käsitledes teemasid ja otsides vastuseid uurimisküsimustele, mis on praegu ühiskonna jaoks tähtsamad kui ehk kunagi varem.

Madissoni doktoritöö juhendaja, semiootika kaasprofessori Andreas Ventseli sõnul on tänavune laureaat oma saavutuste ja mitmekülgsuse poolest inspiratsiooniallikaks teistele noortele teadlastele. «Madissoni publikatsioonid on edendanud märkimisväärselt kultuurisemiootika rakendamist selleks, et uurida tänapäevast online-kultuuri ning iseäranis selle valupunkte – kõlakambristumist, radikaliseerumist, vandenõuteooriate ja vaenukõne levikut ning strateegilisi inforünnakuid,» leidis Ventsel.

Mari-Liis Madissoni arvates peavad semiootikud professor Peeter Tulvistet natuke nagu omaks inimeseks, sest tema teadustöödes oli keskel kohal kultuur ja ta toetas semiootika osakonna rajamist Tartu Ülikooli. «Temanimeline tunnustus teeb mulle suurt au ja annab indu tulevaste akadeemiliste sihtide seadmiseks,» märkis Madisson.

Mari-Liis Madisson kaitses 2016. aastal doktorikraadi semiootika ja kultuuriteooria erialal. Ta on läbinud Belfasti Ülikoolis järeldoktorantuuri ja töötab Tartu Ülikooli semiootika teadurina alates 2017. aastast. Oma akadeemilist tegevust on ta rikastanud külalisõppejõuna Ivane Džavahhišvili nimelises Thbilisi Riiklikus Ülikoolis, Torino Ülikoolis ja Belfasti Ülikoolis.