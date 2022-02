Valmis esimene põhjalik Tiigrihüppe ajaloo ülevaade

«Kui keegi küsiks minu käest, mis on olnud Eesti riigi kõige olulisem tehnoloogiaga seotud otsus, oleks selles nimekirjas esimene ilmselt Tiigrihüpe,» ütleb tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa. «Tiigrihüppe programm on olnud tohutu suure mõjuga mitte ainult Eesti koolile, vaid kogu Eesti ühiskonnale,» tõdes Roonemaa.

Ajalooülevaate tegemisel intervjueeris Henrik Roonemaa kümneid selle loo võtmetegelasi. Sõna said nii need, kes nägid poole sajandi eest Nõo keskkoolis Nõukogude Liidu esimest kooliarvutit kui ka need, kes olid Tiigrihüppe SA sünni juures või hoolitsesid tuhandetele õpetajatele arvutitarkuse jagamise eest.