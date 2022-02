Sünnipäevakollokvium keskendub riigi ja ülikoolide koostööle

Hübriidvormis toimuva kaheksanda kollokviumiga «Koostöö kui arengu võti – omavalitsuspäeva ideest riikliku tähtpäevani» tähistatakse ka omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva viiendat aastapäeva ning märgitakse ära taasiseseisvunud Eesti esimese õiguskantsleri Eerik-Juhan Truuväli sünniaastapäev.

Kollokviumil esinevad riigikogu esimees Jüri Ratas, president Arnold Rüütel, riigihalduse minister Jaak Aab ning teised riigi, kohaliku omavalitsuse ning valdkonna teadlaste ja ekspertide esindajad, samuti Soome ja Läti suursaadikud. Kollokviumil toimub ka paneeldiskussioon, mille arutelu teemaks on omavalitsuspäev kui riiklik tähtpäev korraldajate vaatenurgast. Paneeldiskussioonil esinevad omavalitsuspäeva kui riiklikku tähtpäeva korraldanud ja ka sellel aastal korraldavate kohalike omavalitsuste juhid.

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas rõhutas, et riigi sünnipäevale pühendatud kollokviumi kindlaks traditsiooniks kujunemine annab tunnistust sellest, et omariikluse ja omavalitsuste toimimist puudutav temaatika on kõigile osapooltele südamelähedane ja tähenduslik. «On heameel tõdeda, et koostöö riigi, omavalitsuste ja ülikoolide vahel nii spetsialistide kui juhtide tasandil on muutunud igapäevaseks ja väga sisuliseks. Keerukad ajad nõuvad tavapärasest veelgi paremini kaalutletud tõenduspõhiseid lahendusi, mille üle arutleme ka sellel tavapärasest pisut pidulikumal kokkusaamisel,» ütles Niglas.

Tallinna Ülikooli valitsemiskorralduse lektor, MTÜ Polis president Sulev Lääne märkis, et traditsiooniks kujunenud, juba kaheksandad Eesti riigi sünnipäeval koostöövõrgustiku korraldatavad kohtumised riigikogus on sellel aastal mitmel põhjusel erilised. «Koos riikluse ajaloo äramärkimisega tähistame ka riigi, kohalike omavalitsuste, ülikoolide ning kodanikuühiskonna koostöös sündinud omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva viiendat aastapäeva. Omavalitsuspäev on kujunenud uueks foorumiks, kus ühiskonna olulised teemad saavad erinevatest aspektidest analüüsitud ning koos päevakohaste deklaratsioonidega ka erinevate institutsioonide poolt edasiste arutelude teemadeks võetud. Kahjuks on kuhjunud ka mitmed kriisid, mis nõuavad lahenduste leidmiseks avaliku võimu erinevate tasandite esindajatelt tegevuste osas senisest selgemat sõnumit,» rääkis Lääne.

Tema sõnul on seejuures oluline määratleda Eesti edasise arengu kesksed väljakutsed ning lähtudes riigi ja kohaliku omavalitsuse senistest kogemustest, sealhulgas sarnaselt Eerik-Juhan Truuväli tegevuse pärandist, tuleks keskenduda õigusriigile kohaselt ühiselt riikluse kindlustamisele ja arendamisele ning selleks optimaalsete lahendusteede leidmisele.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi direktor Indrek Grauberg on seisukohal, et instituut kui avaliku võimu toimimise analüüsi üks keskusi on olnud juba aastaid oluliseks partneriks nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse erinevatele institutsioonidele. «Kindlasti on omavalitsuspäev loonud uusi võimalusi valdkonna probleemide teaduspõhiseks käsitlemiseks ning seetõttu on kollokviumi paneeldiskussioonil esimest korda kõigi korraldajate ühine mõttevahetus oluline samm seniste kogemuste üldistamisel ning edasiste tegevuste kavandamisel.»