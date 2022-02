Raport: veebipõhine haridus suurendab konkurentsi kõrgharidusturul

«Koroonapandeemia on andnud tugeva panuse inimeste valmisolekusse veebi kaudu hariduse omandamiseks ja sellega tuleb oma konkurentsivõime säilitamiseks ka Eesti kõrgharidussüsteemil järjest enam arvestada,» ütles arenguseire keskuse ekspert Uku Varblane. «Samas konkurents on karm, sest maailma tippülikoolid pakuvad veebis järjest enam õppematerjale ja -võimalusi.»

«Eesti ülikoolide eelisteks lisaks emakeelsele õppele on seni olnud lähedus ja asukoht, mis hariduse digipöörde käigus kaotavad järjest oma tähtsust,» ütles Varblane. «Seega on Eesti kõrgharidussüsteemi valmisolek digipöördeks konkurentsivõime säilitamisel üks sõlmküsimusi. See aitaks paremini vastata inimeste viimastel aastatel oluliselt suurenenud valmisolekule omandada haridust veebi vahendusel. Samas ei pruugi õppurite huvi säilitamiseks just Eesti kõrgkoolide vastu piisata standardsete veebikursuste olemasolust, vaid tuleb suuta eristuda ja pakkuda midagi teisiti või lisaks, näiteks personaalset tagasisidet või mentorlust. See aga suurendab digiõppe pakkumise kulusid.»